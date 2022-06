Tunisie : Chenini candidat au concours mondial du meilleur village touristique

Le village de Chenini du gouvernorat de Tataouine est considéré comme l’une des meilleures zones touristiques du sud de la Tunisie en raison de ses attraits naturels, touristiques et historiques tels que le vieux village berbère, la mosquée dites des Sept dormants et l’ancienne huilerie.

Ce village pittoresque, situé à la lisière du Sahara, a également accueilli de nombreux événements nationaux et internationaux, et plusieurs artistes du monde entier ont choisi d’y filmer leurs clips, profitant de la beauté de ses paysages et de sa nature unique.

La Fédération du tourisme authentique « Destination Dahar » (FTADD), sise à Tataouine, a pris l’initiative de préparer un dossier sur les caractéristiques et spécificités de la région de Chenini et de ses sites historiques les plus importants, et de l’envoyer à l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) afin qu’il soit admis pour participer au concours mondial pour choisir le meilleur village touristique.

La mosquée des Sept dormants.

Cette participation, également appuyée par le ministère du Tourisme et de l’Artisanat, est d’autant plus importante qu’elle contribuera à la promotion du tourisme durable, à valoriser le riche patrimoine des gouvernorats du sud-est et à créer une nouvelle destination touristique.

I. B.