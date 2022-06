Tunisie : Raja Jabri craint un très faible taux de participation au référendum

La présidente du réseau Mourakiboun, spécialisé dans l’observation électorale, Raja Jabri, prévoit un très faible taux de participation au référendum du 25 juillet 2022 sur la nouvelle constitution élaborée par un groupe de constitutionnalistes sous la supervision du président de la république Kaïs Saïed.

Mme Jabri a indiqué que la réticence des électeurs tunisiens augmente d’une élection à l’autre, et qu’elle devrait atteindre un taux élevé lors du référendum du 25 juillet, d’autant plus que le processus référendaire n’a pas été accompagné d’une campagne visant à orienter et à sensibiliser les électeurs sur le processus d’inscription et de mise à jour des listes électorales. Pour ne rien arranger, le référendum aura lieu après un assez long week-end et au plus fort de la saison des chaleurs en Tunisie, durant laquelle les Tunisiens sont généralement occupés par les vacances et les fêtes familiales, mariages et autres.

Mme Jabri a estimé que la participation d’observateurs tunisiens et étrangers à l’observation des bureaux électoraux en Tunisie représente un soutien à l’ensemble du processus, notant que l’article 4 de la loi électorale autorise la participation des observateurs internationaux, mais le retard enregistré dans la publication du décret présidentiel convoquant les électeurs et l’annonce également tardive du calendrier référendaire n’ont pas permis aux observateurs internationaux d’organiser leurs missions suffisamment à l’avance.

Mme Jabri a indiqué que la contradiction entre d’un côté, les déclarations ambiguës du président de la république concernant les observateurs internationaux et notamment la Commission de Venise, et de l’autre, celles de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), affirmant accepter des observateurs internationaux, a laissé penser qu’il y aurait des obstacles à faire accréditer des observateurs internationaux.

La présidente du réseau Mourakiboun a aussi indiqué que son organisation a soumis à l’Instance électorale les demandes d’accréditation des observateurs, et toutes ont été acceptées.

Cependant, un taux de participation très faible et l’absence d’observateurs internationaux pourraient réduire la crédibilité du résultat final, d’autant que l’opposition est en train de faire campagne pour le boycottage.

