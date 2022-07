Tunisie : Moez Joudi appelle au boycott de la «mascarade du référendum»

Dans son post facebook reproduit ci-dessous, publié ce matin, vendredi 1er juillet 2022, en réaction au projet de nouvelle constitution publié hier soir sur le Jort, l’économiste Moez Joudi appelle les Tunisiens à boycotter le référendum du 25 juillet prochain relatif à ce projet proposé par le président de la république Kaïs Saïed, et s’en explique.

La participation avec un «Non» à la prochaine mascarade électorale appelée «référendum» ne servira qu’à donner de la légitimité et de la crédibilité à un processus démocratiquement défaillant et qui s’avère être un projet personnel dangereux et contreproductif pour notre république ou de ce qu’il en reste.

Avec une Isie (Instance supérieure indépendante pour les élections) acquise et une concentration des pouvoirs aux mains d’une seule personne, le «Non» ne passera pas, peu importe le degré d’adhésion et la mobilisation nationale qui pourrait se faire.

Le monsieur est dans une quête personnelle; il est pris dans une sorte de prophétie; il n’écoute personne, même pas les personnes à qui il fait appel lui-même et il est déterminé à faire passer son projet et à l’imposer à tout le monde.

Les participations avec le «Non» ne vont que le servir, il dira à la fin qu’il a engagé un processus «démocratique» qui a abouti, ça le confortera au niveau international et ça donnera de la légitimité à son projet politique séculaire, populiste et négationniste.

Ne pas participer au «référendum» du 25 juillet, c’est rejeter toute cette mascarade, ne pas la cautionner et éviter de se mouiller dans une démarche boiteuse et destructrice pour la construction démocratique et pour les bases même de la république.

NON, je ne participerai pas à la mascarade électorale du 25 juillet 2022!