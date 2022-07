Tunisie : Pas d’inquiétude dans l’immédiat pour l’approvisionnement pétrolier

Le stock actuel de produits pétroliers couvre jusqu’à deux mois et demi de consommation intérieure, a indiqué jeudi 30 juin 2022 la Pdg de la Société tunisienne des industries de raffinage (Stir) Fekhta Mahouachi.

Des cargaisons de 180 000 tonnes de carburant (90 000 tonnes de diesel et 90 000 tonnes d’essence) sont attendues à partir de jeudi, a ajouté le responsable lors d’une visite de terrain au siège de la Stir à Bizerte organisée pour les journalistes, dans le cadre de la 2e session de formation des journalistes sur les hydrocarbures en Tunisie.

Pas d’inquiétude… dans l’immédiat

«Malgré les effets négatifs de la guerre russo-ukrainienne, la Tunisie a su préserver la confiance des fournisseurs étrangers», a-t-elle déclaré, notant que «le paiement des marchandises se fera un mois après la livraison».

Le Pdg de la Stir a, dans ce contexte, rassuré les Tunisiens sur la disponibilité des produits pétroliers, précisant qu’«il n’y a aucune raison de s’inquiéter d’une éventuelle pénurie dans les jours à venir.»

Elle a noté à cet égard que l’Etat fait des efforts considérables pour couvrir les besoins du pays en produits pétroliers malgré les difficultés.

Rationaliser la consommation des produits pétroliers

Pour sa part, la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Neila Nouira Gonji a insisté, à l’issue de la séance, sur la nécessité de rationaliser la consommation des produits pétroliers, soulignant que les stations-service sont régulièrement approvisionnées en carburant.

Le directeur général des hydrocarbures au ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Rachid Ben Daly avait déclaré mercredi que «la Tunisie utilise actuellement son stock stratégique de sécurité en produits pétroliers pour répondre à la demande et rendre les produits pétroliers disponibles».

«Cette situation est assez critique et constitue une bataille hebdomadaire d’autant plus que la raréfaction des produits pétroliers, la situation financière actuelle de la Tunisie et la crise ukrainienne pèsent lourdement sur la trésorerie de l’Etat», a-t-il déclaré.

(D’après l’agence Tap)