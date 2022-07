Tunisie : Trois structures judiciaires annoncent la suspension de la grève des magistrats

Le Syndicat des magistrats tunisiens (SMT), l’Union des magistrats administratifs et l’Union des magistrats de la cour des comptes, membres de la coordination des structures judiciaires ont annoncé, ce dimanche 3 juillet 2022, la suspension de la grève des juges, observée depuis le 6 juin, suite à la révocation de 57 de leurs collègues par le président de la république.

Les magistrats précisent cependant dans leur communiqué, qu’ils exigent toujours l’annulation du décret N° 35 et le circulaire 16 en affirmant que la grève sera de nouveau observée, si le président de la république ne revenait pas sur sa décision.

Ils ont également appelé l’exécutif au dialogue afin de trouver une solution mettant fin à la crise en privilégiant l’intérêt de l’Etat, tout en demandant au Conseil supérieur provisoire de la magistrature d’assumer sa «responsabilité historique et de prendre une position en ce qui concerne la situation actuelle relative à l’indépendance de la justice».

Les trois membres de la coordination réclament également la présentation des dossiers des juges révoqués au Conseil supérieur provisoire de la magistrature en demandant au président du tribunal administratif de se pencher sur les recours déposés par les concernés .

Tout en soulignant l’engagement des juges et en les félicitant de défendre une justice équitable, ils ont aussi affirmé qu’ils soutiennent la grève de la faim menée par certains juges révoqués, et d’affirmer : « Nous continuerons à les défendre et à défendre le droit de tous à une justice équitable!».

De ce fait les juges concernés reprendront leur travail dans tous les tribunaux judiciaires, administratifs et financiers avec une possibilité de retour à la grève, sachant que l’Association des magistrats tunisiens, l’Association des jeunes juges et l’Association des magistrates tunisiennes, également membres de la coordination des structures judiciaires, n’ont pas signé ledit communiqué relatif à la suspension de la grève et ne se sont pas encore officiellement exprimés à propos de cette décision.

On notera cependant que vendredi dernier, Anas Hmaidi président de l’AMT, avait affirmé que l’appel qui leur a été lancé par le secrétaire général de l’UGTT Noureddine Taboubi, relatif à la reprise du travail, sera étudié.

Y. N.