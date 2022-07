Programme «Ichmilni» : Tunisie Télécom poursuit sa stratégie d’inclusion numérique

A l’occasion du lancement de son nouveau programme «Ichmilni», Tunisie Télécom (TT) a organisé, ce lundi 4 juillet 2022, une conférence de presse, à l’espace «Il Firma», à la Soukra. Un événement qui a notamment connu la présence de Lassaâd Ben Dhiab, président-directeur général de l’opérateur historique en Tunisie, lequel a présenté les grandes lignes de ce nouveau projet à vocation sociétale.

Par Cherif Ben Younès

M. Ben Dhiab a rappelé, à cette occasion, que Tunisie Télécom est un opérateur national caractérisé par un portefeuille global de services. «Ce portefeuille couvre tous les services de connectivité, de très haut débit, quelle que soit la technologie et quelle que soit la solution adoptée, radio ou filaire», a-t-il expliqué.

«N’importe quel type de service que peut offrir un opérateur [de télécommunications] est présent chez Tunisie Télécom, à travers les différentes solutions et l’infrastructure déployée sur notre territoire», a-t-il poursuivi.

«Un portefeuille de services global»

D’après le PDG, TT reste toujours fidèle à sa vision en termes globalité, et cela, s’est notamment traduit par le programme de couverture des zones blanches (clôturé il y a une semaine à Gabès). Un programme à travers lequel Tunisie Télécom a mis en place un plan de monétisation et surtout de rentabilité de ses infrastructures, moyennant l’accompagnement des citoyens, et ce, indépendamment de leurs régions, de leurs formations scolaires, de leurs niveaux intellectuels, etc.

Dans la continuité, le programme «Ichmilni» a pour objectif est de faire profiter tous les citoyens d’une infrastructure déployée dans la proximité, et par conséquent, des services de très haut débit, à l’instar de ce qui existe dans les pays développés ou dans les milieux urbains qui présentent généralement une bien meilleure rentabilité commerciale.

«Tunisie Télécom, entreprise responsable et grand acteur de l’inclusion numérique en Tunisie, met en place ce programme ambitieux et complet afin que les retombées positives de l’inclusion digitale en termes de croissance économique et de cohésion sociale soient généralisées à travers tout le territoire tunisien. Ce programme émane de notre engagement national et notre responsabilité sociétale envers toutes les Tunisiennes et tous les Tunisiens», développe le responsable.

Faire profiter tous les Tunisiens des services de très haut débit

M. Ben Dhiab a, par ailleurs, souligné que le programme «Ichmilni» a été élaboré avec des partenaires, comme Samsung, GSM Association, et d’autres encore, qui accompagnent les équipes de TT.

Il a ajouté qu’il y aura également «une formation qui couvrira plus de 50.000 habitants dans les zones blanches, et surtout, une distribution de tablettes pour familiariser davantage les élèves et le reste des citoyens avec les nouvelles technologies et leur donner les mêmes opportunités que les habitants des zones à forte rentabilité commerciale».

Les élèves issus des 164 écoles nouvellement connectées, bénéficieront, ainsi, d’un apprentissage personnalisé afin qu’ils puissent utiliser à bon escient une tablette, parfaire leurs connaissances, leurs recherches et améliorer leurs formations scolaires.

Comme son nom l’indique, donc, le programme «Ichmilni» tentera de mettre à un même niveau numérique tous les citoyens tunisiens, sans tenir compte de leurs lieux d’habitation, de leurs âges, de leurs niveaux scolaires ou de leurs situations professionnelles, et ce, grâce à la connexion récente de 94 zones réparties dans 15 gouvernorats parmi les plus isolés de Tunisie.

Sortir les zones tunisiennes isolées de leur dénuement numérique

Et afin d’impliquer les jeunes tunisiens et de générer de nouvelles initiatives d’entreprenariat social, l’opérateur national organisera le concours de la meilleure intégration numérique au profit des startups, des applications ou des services qui permettront d’améliorer davantage l’inclusion numérique de tous les citoyens. C’est toute l’ambition du programme Ichmilni de Tunisie Telecom.

En somme, Tunisie Télécom vise à sortir les zones isolées de Tunisie de leur dénuement numérique.

«Afin de créer une société de l’information inclusive, qui puisse profiter à tous ; et où chacun aura la capacité effective d’exercer son rôle de citoyen actif et autonome, Tunisie Télécom mettra en place sa «caravane de l’inclusion numérique» et visitera 100 villages répartis sur l’ensemble des 94 Zones Blanches couvertes et proposera des actions distinctes à leurs habitants», lit-on dans le communiqué de l’opérateur, où TT précisé également qu’avec la contribution de la GSM Association, dont Tunisie Télécom est une partie prenante, l’opérateur national prévoit de former aux outils du numérique 50.000 personnes sur 3 ans dans les zones blanches à travers un vaste programme de tournée dans ces régions.