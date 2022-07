Tunisie : la Sonede annonce des coupures d’eau à El-Menzah, Al-Manar et Ennasr

Les quartiers d’El-Menzah 5, 6, 7, 8, 9A et 9B, d’Al-Manar 1 et 2 et d’Ennasr 1 et 2, à l’ouest de Tunis, enregistreront des perturbations et des interruptions de la distribution de l’eau potable demain, mardi 5 juillet 2022, à partir de 8 heures du matin.

La Société nationale d’exploitation et de distribution d’eau (Sonede) expliquée que ces perturbations sont nécessitées par les travaux de la route radiale X4 et par la programmation des travaux de raccordement du nouveau canal, d’un diamètre de 600 mm, au niveau d’El-Manar 1.

La Sonede a indiqué que l’approvisionnement en eau devrait reprendre progressivement, le mercredi 6 juillet, à partir de 8 heures du matin.

I. B.