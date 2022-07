Covid-Hausse des indicateurs épidémiologiques : Louzir évoque les signes d’une 6e vague en Tunisie

Hechmi Louzir, président de la commission nationale de vaccination et membre du Comité scientifique chargé de la lutte contre le coronavirus, a déclaré ce mardi 5 juillet 2022, que les signes d’une sixième vague se confirment en Tunisie.

Dans une déclaration à l’agence Tap, Hechmi Louzir, a précisé que la Tunisie a enregistré depuis la mi-juin 2022, une hausse des indicateurs épidémiologiques avec l’émergence des sous-variants d’Omicron BA.4 et BA.5, ce qui a entraîné une augmentation du nombre de contaminations au coronavirus.

Il a cependant précisé que cette hausse des indicateurs a été constatée, sans l’enregistrement de cas graves, tout en indiquant que le nombre de cas cumulés au cours des deux dernières semaines s’élève à 165 nouvelles contaminations pour 100 000 habitants.

Il a de ce fait appelé les citoyens à recevoir les doses de rappel du vaccin (troisième et quatrième dose), sachant que le Comité scientifique qui s’est réuni, ce mardi, a appelé pour sa part, au respect des protocoles sanitaires (aération et port de masque de protection) et également à éviter les rassemblements.

Notons que le bilan Covid pour la semaine allant du 27 juin au 3 juillet 2022 fait état d’un taux de positivité de 46 % avec 48 décès enregistrés au cours de la même période.

Y. N.