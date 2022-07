Officiel : Réouverture des frontières terrestres entre l’Algérie et la Tunisie à partir du 15 juillet

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a annoncé, ce mardi 5 juillet 2022, la réouverture prochaine des frontières terrestres entre la Tunisie et l’Algérie.

Dans une vidéo publiée sur la page de la présidence de la république algérienne, Abdelmadjid Tebboune, accompagné du chef de l’Etat Kaïs Saïed, en visite en Algérie depuis hier, a précisé que cette décision commune concerne les véhicules (particuliers) et les voyageurs, et ce, à partir du 15 juillet 2022.

«Nous avons pris cette décision ensemble. A partir du 15 juillet les frontières terrestres seront ouvertes pour tous les voyageurs. Elle n’ont jamais été totalement fermées, elles étaient ouvertes pour le transport de marchandises… Les Algériens pourront désormais se rendre dans leur second pays la Tunisie et et vice versa », a lancé Abdelmadjid Tebboune.

Notons que les deux présidents ont aussi évoqué les relations de fraternité et de solidarité entre les deux pays et que le chef de l’Etat algérien a pour sa part souhaité le meilleur pour le peuple tunisien, en espérant notamment, que la nouvelle constitution soit bien accueillie..

Y. N.