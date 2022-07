Le Japon accorde un don d’un million de dollars à la Tunisie

Le Gouvernement du Japon a décidé, hier, mardi 5 juillet 2022, d’octroyer un don de 1 million de dollars américains, soit environ 3 millions de dinars tunisiens pour renforcer la capacité du Gouvernement tunisien à atténuer l’impact des pénuries de produits à base de blé et de l’inflation des prix induite par l’agression de l’Ukraine par la Russie.

Ce don permettra, à travers le Programme Alimentaire Mondial (PAM), l’assistance alimentaire aux populations les plus vulnérables et sera mis en œuvre dans trois gouvernorats : Kairouan, Kasserine et Siliana.

Dans ce cadre, le PAM envisage d’appuyer le Ministère tunisien des Affaires sociales dans le renforcement de sa capacité à mettre en œuvre une distribution alimentaire améliorée à travers le pays à environ 7500 familles nécessiteuses inscrites au programme « Amen Social » mais qui ne bénéficient pas de transferts d’argents permanents. Ce don s’inscrit dans le cadre de l’incarnation de l’aide japonaise destinée à la sécurité alimentaire d’environ 200 millions de dollars américains, en faveur des pays au Moyen-Orient et en Afrique, annoncée par le Premier Ministre du Japon M. Fumio Kishida lors du Sommet du G7 qui s’est tenu le mois dernier.

Cette décision du Gouvernement japonais ne peut que renforcer davantage les relations d’amitié et de coopération avec la Tunisie, pays partenaire du Japon dans la région de l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient, en vue de la TICAD 8 qui aura lieu à Tunis les 27 et 28 août de cette année.

Par le biais de ce don, le Japon souhaite contribuer encore plus aux efforts du Gouvernement tunisien afin de mettre en œuvre les réformes économiques nécessaires pour une croissance durable.

Le Japon est également convaincu qu’améliorer la sécurité alimentaire et l’état nutritionnel des populations les plus vulnérables est un engagement primordial.

Communiqué