Le président algérien Tebboune appelle à une participation massive au référendum tunisien

A l’occasion de la fin de la visite d’Etat du président tunisien Kaïs Saïed en Algérie, ce début de semaine, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a souhaité que le peuple tunisien participe massivement au référendum portant sur le projet de constitution proposé par Saïed.

Problème : Le projet de constitution en question fait l’objet d’énormes controverses en Tunisie… Et pour cause !

En plus de la question de la légitimité de reconcevoir la constitution par un homme dont les prérogatives ne le lui permettent pas, le contenu du texte proposé pose problème, étant donné qu’il prépare clairement le terrain à une nouvelle dictature, en mettant entre les mains du chef de l’Etat quasiment tous les pouvoirs et en usant de termes ambigus quand il s’agit de doits et libertés.

Evidemment, ce n’est pas Tebboune qui s’en préoccupera et ce ne sera pas non plus lui qui en sera sanctionné. D’où l’absurdité de son appel.

C. B. Y.