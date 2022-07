Tunisie-Taux de change : On continue de voler les clients !

Le dinar tunisien gagne quelques cents face à l’euro… mais il recule face au dollar… La Banque centrale de Tunisie (BCT) n’a pas jugé nécessaire de changer ses cours… face à l’euro! Conséquence: hier, mardi 5 juillet 2022, le dinar était échangé à deux taux, celui de la BCT (plus cher) et celui des banques et cartes bancaires (moins cher).

Résultats de la manœuvre, la BCT et les banques locales engrangent la différence (voir en illustration le tableau du taux de change de la BCT démontrant la différence de cotation du dinar face au dollar et à l’euro).

Les banques tunisiennes vendaient l’euro à 3,25 DT (+ frais), alors que le cours de change international était de 3,17…

En attendant qu’une instance autorisée sanctionne ces abus, on ne peut que les dénoncer fermement, car de pareilles pratiques déshonorent les autorités monétaires qui sont censées protéger le citoyen, le client, l’épargnant. Et non pas le voler.

Une explication, en tout cas, s’impose…

I. B.