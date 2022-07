Affaire «Phosphate Gafsa» : Les 11 suspects comparaîtront devant le juge du Tribunal de première instance

Relayé par l’agence Tap, Habib Torkhani, porte-parole de la Cour d’appel de Tunis, a fait savoir, ce jeudi 7 juillet 2022, que les 11 individus accusés de corruption financière dans l’affaire «Phosphate Gafsa» vont comparaître devant la chambre criminelle près du Tribunal de première instance de Tunis.

Il a, par ailleurs, précisé que toutes les demandes de libération, dans le cadre de cette affaire, ont été rejetées.

Et de préciser que 5 suspects en état de détention, 5 en état de liberté, alors que le 11e est en cavale.

Rappelons que les suspects sont accusés de «faux», d’«usage de faux» et de «corruption administrative et financière», en lien avec des marchés publics d’extraction et de transfert de phosphates.

C. B. Y.