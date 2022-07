Tunisie : Saisie de 31 Kg de cocaïne au port de Radès (Douane tunisienne)

Les agents de la douane ont saisi, hier, mercredi 6 juillet 2022, au port de Radès (banlieue sud de Tunis), 31 Kg de cocaïne cachés dans un camion.

C’est ce qu’a indiqué une source au port de Radès , dans une déclaration, ce jeudi, à Kapitalis, en précisant que les agents de la douane ont procédé à une fouille lors de l’opération de l’enlèvement au niveau de la sortie du port.

Dans la cabine d’un camion, portant une plaque d’immatriculation tunisienne, les agents de la douane ont découvert une valise contenant 27 plaquettes de cocaïne.

Le chauffeur du camion a tenté de fuir mais il a été pourchassé par les douaniers ainsi que la police des frontières et a finalement été arrêté.

Le gouverneur de Ben Arous avec la douane et la police après l’opération de la saisie à Radès.

Le ministère public a chargé la sous-direction de la lutte contre les drogues d’El-Gorjani de poursuivre l’enquête, ajoute la même source.

Notons que le gouverneur de Ben Arous Ezzeddine Chelbi s’était rendu sur place, hier soir, afin de féliciter les agents du port (toutes disciplines confondues) et les a appelés à plus de vigilance. Il avait également publié sur la page du gouvernorat, une photo de la saisie, en compagnie des douaniers et des agents de la police des frontières.

Y. N.