La Tunisie cherche à accélérer sa transition énergétique

Face à la hausse des prix de l’énergie sur le marché mondial et à l’aggravation de son déficit énergétique qui approche des 60%, la Tunisie cherche aujourd’hui à accélérer sa transition énergétique qui a pris beaucoup de retard.

Le projet d’«Appui à une transition énergétique tunisienne accélérée», qui vise à mieux valoriser le potentiel de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables dans le pays, s’articule autour de quatre principaux domaines d’intervention : l’amélioration des conditions-cadres de la transition énergétique, l’optimisation de la gestion du secteur de l’efficacité énergétique, l’amélioration de la qualité et de la qualification dans le secteur privé et le soutien aux solutions innovantes pour la contribution du système électrique à la transition énergétique.

Le contrat d’exécution relatif à ce projet a été signé jeudi 7 juillet 2022 à Tunis, entre le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, la Société tunisienne d’électricité et de gaz (Steg), l’Agence nationale de maîtrise de l’énergie (ANME) et l’Agence de coopération allemande pour le développement (GIZ), en présence de la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie Neila Nouira Gongi.

La cérémonie s’est déroulée en marge d’un atelier sur la planification opérationnelle dudit projet pour présenter ses objectifs et son plan de mise en œuvre pour une durée de 3 ans (2022-2025), comme l’indique un communiqué de la Steg.

Le projet témoigne de l’engagement de la Tunisie dans la transition énergétique, avec pour objectif de produire 35% d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables d’ici 2030 et de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 45% par rapport à 2010. Objectifs ambitieux s’il en est, sachant que la Tunisie s’est engagée depuis le milieu des années 1990 dans le domaine de la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables, avec un bilan des plus maigres : les énergies renouvelables représentent encore, 30 ans après, moins de 5% de la consommation énergétique.

I. B. (avec Tap).