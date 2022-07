Ons Jabeur à la BBC : «Wimbledon est devenu un rêve»

Dans l’entretien ci-dessous, qu’elle a accordé à la BBC, la Tunisienne Ons Jabeur, qui jouera cet après-midi, samedi 9 juillet 2022, la finale du tournoi de tennis de Wimbledon à Londres, en Grande-Bretagne, contre la Kazakhstanaise Elena Rybakina, parle de ses début dans le tennis, de ses relations avec les siens, sa petite et sa grande famille en Tunisie, de ses ambitions de joueuse de haut niveau et de son petit ami écureuil.

Entretien réalisé par Jonathan Jurejko

Je ne vais pas vous mentir, gagner Wimbledon n’était pas mon rêve d’enfant. Le rêve d’enfant a toujours été Roland-Garros.

Nous n’avons pas de courts en gazon en Tunisie, donc je ne pouvais pas imaginer être à Wimbledon quand j’étais jeune. Mais c’est devenu un rêve quand j’ai atteint les quarts de finale l’année dernière parce que j’ai aimé être ici et j’ai tout aimé de Wimbledon. Donc à partir de là, c’était mon objectif : revenir et gagner ici.

Mon frère Hatem prévoit de venir de Tunisie et j’espère qu’il sera là samedi, mais malheureusement les autres membres de ma famille n’ont pas de visa. Ce sera difficile pour eux, mais ils m’encourageront à la maison. Mes parents Samira et Ridha et ma sœur Yasmine ne peuvent pas venir à Londres, mais ce serait formidable que Hatem, et peut-être mon beau-frère, soient ici. Maintenant, j’espère que ce sera un super, super samedi.

En cas de victoire, ce serait une double fête

Si je pouvais remporter le titre, ce serait une double fête car c’est l’Aïd samedi, qui est l’une de mes fêtes préférées. C’est comme Noël ici. Habituellement, nous célébrons en mangeant des moutons grillés et en passant du temps avec la famille. Ça me manque toujours. Mais peut-être que ce sera une fête spéciale après et peut-être que j’aurai mon propre barbecue.

J’ai appris que les célébrations chez loi après ma victoire en demi-finale étaient folles, et elles seraient encore plus folles si je gagnais samedi. J’aime voir la joie des Tunisiens, même si c’est un moment difficile pour eux. Il y a des moments difficiles, politiquement, pour beaucoup de gens chez nous. J’espère que je pourrai gagner un match de plus et continuer à apporter de la joie aux gens.

Après chaque match à Wimbledon, des supporters tunisiens attendent devant le balcon des médias, où les joueurs font les interviews d’après-match pour la télévision, et ils applaudissent, chantent et célèbrent. C’est une sensation incroyable de les avoir là et d’apporter un goût tunisien à Wimbledon.

Mon inspiration est ma mère

Les gens disent souvent que je les ai inspirés à cause de mes réalisations en tant que femme arabe et africaine. Mon inspiration est ma mère. Elle est une grande fan de tennis et m’a emmenée dans un club de tennis alors que je n’avais que trois ans.

Ma mère jouait avec ses amis et je commentais. Après les matchs, on m’a demandé comment elle pouvait perdre ! Je passais toute la journée au club de tennis et j’adorais ça. Je me suis tellement amusée que j’en ai même parfois oublié de manger.

Les gens pouvaient dire que j’avais un talent à la façon dont je tenais la raquette et que je pouvais garder la balle sur la raquette. Tout allait bien et c’est comme ça que j’ai commencé à jouer.

J’ai grandi en jouant dans un petit club de ma ville natale de Monastir puis nous avons déménagé à Hammam-Sousse. Là-bas, je jouais beaucoup dans des hôtels car il n’y avait pas beaucoup de clubs de tennis là-bas.

Mes premiers pas dans le circuit international

Après avoir disputé des tournois locaux et obtenu de bons résultats, j’ai disputé mon premier tournoi international à Paris à l’âge de 10 ans. Puis à l’âge de 13 ans je suis allée dans la capitale Tunis pour étudier et me former en même temps. C’était un lycée spécialisé dans le sport pour les enfants talentueux et cela m’a aidée à m’entraîner davantage et à me développer en tant que joueuse.

Mon premier grand succès est venu lorsque j’ai remporté le titre junior de Roland-Garros en 2011, mais j’ai ensuite beaucoup lutté avec la transition des juniors au circuit professionnel. Mais ces dernières années, j’ai compris comment vraiment jouer avec mon jeu et maintenant je suis à un match d’un titre senior du Grand Chelem. C’est une sensation incroyable et ce sera encore mieux si je peux gagner samedi.

Tout au long de ma carrière, j’ai regardé beaucoup de matchs à Wimbledon, bien sûr. Je me souviens avoir vu Serena Williams, Venus Williams, Martina Navratilova et Simona Halep remporter leurs titres ici, ainsi que lorsque Roger Federer a remporté son record de 15e titre masculin du Grand Chelem contre Andy Roddick. C’était un match où je soutenais Andy – c’était l’un de mes héros du tennis – mais j’étais aussi très contente pour Roger.

«Je demanderai plus de chance à mon petit ami écureuil»

Comme je vous l’ai dit précédemment, j’aime tout à Wimbledon – l’herbe, les fraises, les traditions. Maintenant, je veux faire partie de cette tradition, je veux être championne et membre du All England Club.

Bien sûr, ma préparation pour la finale ne changera pas des autres matches et je continuerai à me détendre entre les entraînements. Pendant le tournoi, je suis souvent allée dans les parcs – Hyde Park et St James’ Park – près de mon hôtel au centre de Londres et j’essaierai de faire de même aujourd’hui.

Avant ma victoire en demi-finale contre Tatjana Maria, je pense que j’ai eu de la chance grâce à un petit écureuil avec qui j’avais une bonne connexion. Je vais lui demander de m’aider samedi ! Il a vu que j’avais de la nourriture et il est venu en courant vers moi. Je ne savais pas que les écureuils pouvaient rester et être connectés avec vous – généralement ils courent. Il mangeait ma nourriture. J’ai apprécié ce moment parce que j’aime être avec les animaux et être avec la nature. J’aime cette énergie positive et j’espère que cela pourra m’aider à remporter le titre de Wimbledon.

Entretien réalisé à Wimbledon pour la BBC (traduit de l’anglais par I. B.).