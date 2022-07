Finale de Wimbledon – Jabeur-Rybakina  : Quête du sommet ou esprit de revanche ?

La championne kazakhstanaise d’origine russe, Elena Rybakina, 23 ans, affrontera la championne tunisienne, Ons Jabeur, 27 ans. La finale de Wimbledon 2022, ce samedi 9 juillet 2022, à partir de 14 heures, sera pour Ons le couronnement d’une carrière «pro» entamée en 2012. Mais, elle sonnera dans la tête et les jambes d’Elena comme le moment clé de sa revanche.

Par Samir Gharbi

Pour toutes les deux, comme d’ailleurs pour tous les joueurs et joueuses du tournoi londonien, la victoire apportera certes de la gloire et de l’argent, mais pas de points supplémentaires dans le classement WTA. Les organisateurs ont obéi à l’ordre du gouvernement britannique d’exclure les compétiteurs et compétitrices russes et biélorusse (et éviter un éventuel faire-valoir à la guerre de Poutine en Ukraine). Mais ils ont décrété de ne pas accorder de points aux participants autorisés afin de ne pas léser les absents…

Donc, Ons gardera, quel que soit le résultat, son classement actuel (2e rang mondial) jusqu’au prochain tournoi, idem pour Elena (23e). Mais leur rivalité n’est pas absente…

Entre les deux joueuses, tout a commencé dès septembre 2019 quand Elena a brisé l’élan de son aînée en l’éliminant au 2e tour du tournoi de Wuhan (Chine). Avant ce tournoi, Ons était classée 51e et Elena 69e… Après, Elena surpassera la Tunisienne… L’écart se creusera en janvier 2020 (Elena 36e et Ons 81e).

La Tunisienne mettra plus d’un an pour rattraper Elena. En septembre 2021, elles joueront encore à cache-cache en échangeant les places (16e et 17e)… Mais, en novembre 2021, Ons entre enfin dans le club du Top 10. Désemparée, Elena décroche. Elle parvient à peine à la 12e (janvier 2022) avant de rechuter à la 23e (juin 2022), alors qu’Ons, fière de ses deux trophées à Madrid puis à Berlin, grimpe à la 2e place…

Source : WTA.

Au cours de leur carrière, les deux rivales ont joué trois rencontres : deux victoires pour Ons (à Dubaï en mars 2021 et à Chicago en août 2021), contre une pour Elena (Wuhan, 2019). Le score est ainsi de 2 contre 1.

A Londres, Elena fera tout son possible pour briser l’élan de son aînée. Elle sait y faire avec les championnes… Elena, 22e, a battu l’Américaine Serena Williams, 8e, en juin 2021. Auparavant, alors qu’elle n’était qu’à ses débuts (450e rang), elle avait défait, à la surprise générale, la Française Caroline Garcia (7e rang) au 1er tour du tournoi de Saint-Pétersbourg (Russie). Plus récemment, à Wimbledon, c’est elle qui a éliminé l’ex-n°1 mondiale, la Roumaine, Simona Halep en demi-finale (7 juillet).

C’est dire qu’Ons Jabeur devra se méfier comme de la peste de cette adversaire coriace, dont le principal point fort reste son service puissant. Mais la Tunisienne a deux énormes avantages : son registre technique plus varié et plus complet, et son parcours sans faute (ou ou presque) depuis le début de cette année. Sa défaite Roland-Garros, le 5 juin, au 1er tour, devant la Polonaise Magda Linette (65e rang) a laissé des traces… positives. Sa fougue et sa clairvoyance l’ont démontré avec la coupe levée dans le ciel de Berlin (13 juin) et jusqu’à ce jour à Wimbledon !