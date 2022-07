Laazara : Un projet musical pour promouvoir le tourisme en Tunisie

Le jeune groupe tunisien Laazara revisite le patrimoine musical tunisien dans un projet audio-visuel qui a pour objectif de promouvoir le potentiel touristique de la Tunisie.

Formé en 2017, Laazara est un jeune groupe de musique qui puise son inspiration dans le patrimoine populaire et folklorique de la musique tunisienne, et qui à travers ses clips-vidéos promeut les villes tunisiennes et leur potentiel touristique.

L’expérience a démarré à Testour, où le groupe a tourné son premier clip-vidéo. Le promoteur du groupe Skander Chaouch explique que cette démarche à faire revivre le patrimoine musical tunisien est avant tout motivée par une noble visée patriotique.

Comme dans tout projet artistique ambitieux, la question du financement présente un réel enjeu. Mais pour le groupe, cela n’a pas posé un grand souci puisqu’il a vite bénéficié d’un grand élan de solidarité notamment par des cameramen et des ingénieurs. « Nous avons tenu à présenter les régions tunisiennes comme nous aimerions qu’elles soient perçues. Avec un autre regard, loin des clichés et incitant à la découverte et à l’aventure », indique Skander Chaouch qui espère voir le Ministère du Tourisme adopter ce clip et le diffuser lors de divers événements nationaux et internationaux et pourquoi pas la joueuse de tennis Ons Jabeur qui pourrait qui pourrait également le diffuser lors des grands tournois internationaux dans lesquels elle participe.

F.B