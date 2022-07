Ooredoo fête Aïd Al Adhha avec les centres des personnes âgées

Citoyenne et responsable comme d’habitude, Ooredoo continue à accompagner le peuple tunisien à travers son programme «Tounes T3ich» et participe encore une fois à propager la joie à l’occasion de la fête de Aïd Al Adhha et ce en collaboration avec le Croissant Rouge Tunisien dans des maisons de retraite dans différentes régions tunisiennes.

Engagée envers cette population vulnérable, Ooredoo a distribué avec l’aide du Croissant Rouge Tunisien des moutons dans les Centres de protection des personnes âgées de la Manouba et de Bizerte.

«Nous sommes conscients à Ooredoo de notre rôle en tant qu’entreprise citoyenne d’aider les personnes les plus vulnérables. Notre programme Tounes T3ich touche plusieurs domaines et nous avons choisi cette année de fêter el Aïd avec les maisons de retraites. Nous continuons toujours à dessiner le sourire sur le visage des personnes sans soutien. Notre objectif c’est de rendre hommage à nos parents résidants dans ces maisons et de leur procurer bonheur et satisfaction. Nous profitons de cette occasion pour présenter nos vœux les plus sincères et les plus chaleureux de santé, de paix et de prospérité au peuple tunisien», a déclaré M. Mansoor Rached Elkhater, CEO de Ooredoo Tunisie.

A travers cette action, Ooredoo a confirmé son attention et son amour envers les tunisiens et a fait preuve d’une grande solidarité avec pour seule récompense de voir l’espoir et le bonheur dans les yeux des personnes âgées.

Il est à rappeler que le programme «Tounes T3ich» a été lancé en mars 2022 et qui vient renforcer l’engagement de responsabilité sociétale de Ooredoo en menant des actions concrètes sur le terrain. Ces actions et initiatives ne s’arrêtent pas là et continueront avec le croissant rouge tunisien et d’autres partenaires de la société civile tunisienne à travers des actions et des projets sur les plans sociétaux, environnementaux, sanitaires et sportifs définis à court, moyen et long terme.

