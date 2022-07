Tunisie : Sami Ben Slama assure que ses collègues à l’Isie veulent son limogeage

A travers des statuts Facebook, le membre de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), Sami Ben Slama, a dévoilé, ce lundi 11 juillet 2022, les conflits qu’il a avec certains de ses collègues.

Ces derniers seraient allés jusqu’à demander au président de la république, Kaïs Saïed, qui détient aujourd’hui tous pouvoirs, de le limoger.

«J’ai refusé d’assister uniquement au point lié à la demande au président de la république de me démettre de mes fonctions, car l’invitation à la réunion a été à la base illégale et ridicule. Ils ont décidé à l’unanimité de demander mon limoge après m’avoir adressé un avertissement… Bien sûr, j’ai répondu à l’avertissement par écrit au bureau de contrôle et les ai tous remis à leur place», a écrit M. Ben Slama en parlant des membres de l’Isie.

Dans un autre statut il a écrit : «J’ai retrouvé deux candidats à des instances secondaires dont l’indépendance est contestable et que nous avons convenu de ne pas accepter lors du précédent conseil. Et quand je me suis opposé à une liste préconçue, en violation de la décision du conseil, ils m’ont répondu que je n’avais pas à donner mon avis».

C. B. Y.