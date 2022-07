Tunisie : Selon Jaouhar Ben Mbarek, les résultats du référendum seront falsifiés

Le membre du Front de salut national, Jaouhar Ben Mbarek, a assuré, ce lundi 11 juillet 2022, que les résultats du référendum seront falsifiés et que rien n’empêchera le président de la république, Kaïs Saïed, de faire passer son projet de constitution.

Dans une déclaration accordée à Mosaïque FM, Ben Mbarek, a, par ailleurs, indiqué que son front ne reconnaît pas le processus du référendum, qui s’inscrit, selon lui, dans le cadre du «coup d’Etat» du 25 juillet 2021.

«Un président de la République n’a pas le droit de geler, unilatéralement, une constitution sur la base de laquelle il a été élu […] Ce processus ne répond pas aux conditions les plus élémentaires d’un référendum démocratique […] Il n’y aucune garantie sur la transparence du vote et des résultats, le référendum sera truqué et le OUI va triompher quel que soit l’issue du vote», a-t-il déclaré.

D’autre part, il a estimé que le projet de constitution de Saïd met plus de restrictions sur les libertés que la constitution de 1959.

C. B. Y.