Tunisie-Japon : Jerandi signe le registre de condoléances en hommage à Shinzo Abe, assassiné à Nara

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othmane Jerandi, s’est rendu, ce mardi 12 juillet 2022, à la Résidence de l’Ambassadeur du Japon afin de signer le registre de condoléances, ouvert en hommage à l’ancien Premier Ministre du Japon Shinzo Abe, assassiné vendredi dernier à Nara alors qu’il prononçait un discours dans le cadre de la campagne pour les sénatoriales du 10 juillet.

«Nous sommes très reconnaissants pour ce soutien au Japon», lit-on dans un communiqué de l’ambassade, qui a adressé ses sincères remerciements à tous ceux qui se sont déplacés pour présenter leurs condoléances.

De son côté, le ministère des Affaires étrangère a affirmé, dans un communiqué, que M. Jerandi a signé le registre en son nom et au nom de l’Etat tunisien, en adressant ses condoléances à l’ambassadeur du Japon en Tunisie Shinsuke Shimizu, ainsi qu’au gouvernement et au peuple japonais et la famille de Shinzo Abe.

Le ministre a également exprimé le soutien de la Tunisie avec le Japon, tout en condamnant fermement ce lâche assassinat et en rappelant le parcours de l’ancien Premier ministre, ainsi que «ses contributions au développement des relations d’amitié et de coopération avec la Tunisie et consolidant la position du Japon en tant que partenaire éminent de notre pays».

Notons que selon les premiers éléments de l’enquête, Shinzo Abe a été assassiné par Tetsuya Yamagami, ancien militaire, qui lors de son interrogatoire, a cité les liens de l’ancien Premier ministre avec la secte Moon, groupe auquel sa mère aurait fait plusieurs dons au point de s’endetter, indique Europe 1, qui a également affirmé que des mesures ont été prises pour renforcer la protection rapprochée des ministres et des personnalités influentes, d’autant que des experts ont pointé du doigt des failles dans le dispositif chargé de la sécurité de Shinzo Abe.

Y. N.