Référendum du 25 juillet 2022 : Le mouvement Azimoun exprime sa position

Le mouvement Azimoun, présidé par l’ancien député Ayachi Zammel, a annoncé ce mercredi 13 juillet 2022, sa position sur le projet de la nouvelle constitution qui sera soumis au référendum du 25 juillet 2022.

Considérant que la nouvelle constitution exclut les fondements de l’état civil, les équilibres des pouvoirs et la préservation des Droits de l’Homme, ainsi que les libertés et des droits économiques, sociaux et environnementaux et les droits des femmes pour les prochaines générations, le mouvement Azimoun a affirmé qu’il s’oppose donc à ce projet.

«Pas de retour en arrière. Non à l’inconnu… non au pouvoir individuel et absolu», lit-on notamment dans le même communiqué du mouvement Azimoun, qui a appelé les Tunisiens à participer au référendum et à voter «NON» pour défendre leurs libertés et l’État de droit civil.

Rappelons qu’Ayachi Zammel a annoncé la création du mouvement Azimoun, le 21 juin dernier, en affirmant que le programme proposé par celui-ci «sortira la Tunisie de la crise» et compte coordonner avec les autres partis politiques, les organisations ainsi que la société civile, «afin de répondre aux mieux aux attentes des Tunisiens».

