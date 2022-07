Faouzi Charfi : Al Massar rejette tout le processus référendaire

Faouzi Charfi, secrétaire général du parti Al Massar, a réaffirmé, ce jeudi 14 juillet 2022, le boycott du référendum du 25 juillet par son parti, ainsi que le rejet du processus référendaire.

Sans langue de bois, Charfi a déclaré, sur les ondes de Mosaïque FM, que son parti refuse qu’un individu, «quel que soit son génie, rédige une constitution seule et qu’il ait un avis unilatéral».

Dans le même contexte, il a rappelé la monopolisation des pouvoirs par le président de la république, Kaïs Saïed, depuis le 25 juillet 2021, son ingérence dans la nomination des membres de l’Isie et du Conseil supérieur de la magistrature et de la loi électorale, en plus de l’absence de discussions et de campagnes électorales égales.

Faouzi Charfi a finalement assuré que le projet de constitution constitue une menace pour la Tunisie et que la capacité de mobilisation n’est pas suffisante pour convaincre les Tunisiens de voter « non ».

C. B. Y.