Paris : Le Festival Tunis sur Seine dévoile le programme de sa deuxième édition

La deuxième édition du Festival Tunis sur Seine aura lieu le 23 juillet sur le Point Fort d’Aubervilliers à Paris. Plusieurs artistes tunisiens y seront présents.

11 performances musicales éclectiques avec des concerts live, des DJ sets et des live sets électroniques, une exposition d’artisans et de créateurs tunisiens, des ateliers ludiques et des tables rondes thématiques sont au programme de la deuxième édition de Tunis sur Seine qui s’annonce festive et haute en couleurs.

La pop, le rock, la soul, le folk, la musique électronique ou encore le Hip-Hop seront représentés dans cette journée de fête musicale qui verra la participation de plusieurs jeunes artistes tunisiens, arabes et africains.

Parmi les artistes participants figurent le duo Yuma, Jawhar, Deena Abdelwahed, Bénarès, Hazem B, Noble Men …

F.B