Tunisie-Affaire Instalingo : Un cadre sécuritaire placé en garde à vue

Un cadre sécuritaire a été placé en garde à vue, dans le cadre de l’affaire liée à Instalingo, la société située à Kalaa El Kebira (Sousse) et dirigée à partir de la Turquie.

C’est ce qu’a fait savoir le premier substitut du procureur de la République auprès du Tribunal de première instance de Sousse 2, Rochdi Ben Romdhane, cité par Mosaïque FM, qui a évoqué un haut cadre du district de la sûreté nationale de Sousse.

Rappelons que 28 suspects sont visés par cette enquête, dont certains placés en détention, d’autres en fuite, et qui sont notamment accusés de «complot formé dans le but d’attenter à la sûreté intérieure de l’État et de changer la forme du gouvernement, de remonter les gens les uns contre les autres et de provoquer le désordre», encourant ainsi de lourdes peines de prison.

Parmi les suspects dans cette affaire, on compte des dirigeants politiques, notamment liés au parti islamiste Ennahdha, ou à d’autres partis dont Sofiane Toubel, ancien député Qalb Tounes, récemment entendu par la justice, qui a décidé de le maintenir en liberté et de l’interdire de voyager, ou encore des sécuritaires, à l’instar de l’ancien porte-parole du ministère de l’Intérieur et ancien attaché sécuritaire auprès de l’ambassade de Tunisie en Turquie Mohamed Ali Aroui, actuellement en détention.

Y. N.