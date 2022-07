Festival de Carthage 2022 : Une ouverture éclatante avec Ocheg Edenya de Bouchnak (Photos)

Le coup d’envoi de la 56e édition du festival international de Carthage a été donné hier soir, jeudi 14 juillet, avec la comédie musicale tunisienne Ocheg Edenya d’Abdelhamid Bouchnak. Le public de Carthage n’est pas près d’oublier cette soirée aux couleurs des années 90.

Le Théâtre romain de Carthage a de nouveau ouvert ses portes au public hier soir après une longue absence causée par la pandémie du Coronavirus qui avait mis le monde des arts et de la culture en arrêt.

Une ouverte à la hauteur des attentes

Le public de Carthage a répondu présent hier à l’ouverture de la 56e édition avec un spectacle hors normes, signé Abdelhamid Bouchnak, ayant affiché complet quelques jours seulement après la mise en vente des billets, ayant pour sponsor officiel Tunisie Télécom.

« Ocheg Edenya » est l’histoire d’une série télévisée à succès adaptée en une comédie musicale, une première en Tunisie et un pari audacieux que Bouchnak a su relever car il sait créer de la magie aussi bien sur le grand écran (avec « Dachra » et « papillon d’or »), sur le petit-écran (avec « Nouba » et « Ken ya makench ») et sur scène avec ce merveilleux spectacle d’Ocheg Edenya.

La soirée d’ouverture était également l’occasion de rendre hommage à la joueuse de Tennis tunisienne à la renommée internationale Ons Jabeur qui a fait son apparition sur scène avant le début du spectacle.

Un spectacle aux mille couleurs

Ocheg Edenya est une comédie musicale dédiée à la musique populaire tunisienne et ancrée dans les années 90 autour de laquelle se sont réunis pès de 100 artistes ; il y a évidemment les personnages principaux de Nouba, à commencer par le fameux couple Habiba et Meher (Amira Chebli et Bilel Briki), Bringa (Chedly Arfaoui), Baba el Hédi (Bahri Rahali), Wassila (Hela Ayed), Wajdi (Aziz Jebali) … mais également plusieurs chanteurs qui ont fait leur apparition sur scène pour interpréter leurs propres titres comme Lotfi Bouchnak, Slah Farzit, Samir Loussif, Hichem Salem, Tlili Gafsi, Habib Chankaoui ou encore Mahmoud Saidi, accompagnés par des musiciens et des danseurs de musique populaire tunisienne.

Comme promis, Bouchnak a mis plein les yeux au public de Carthage avec un spectacle comme on en voit rarement où se réunissent la danse, le chant et le théâtre, le tout dans une mise en scène intelligemment conçue autour de plusieurs tableaux qui reviennent sur les événements les plus marquants des deux saisons de la série Nouba.

Ocheg Edenya continue aussi ce soir à Carthage avec un deuxième spectacle qui a également vite affiché complet.

F.B