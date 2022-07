Appel à témoins : Abdelkader, un adolescent de 16 ans portant un handicap, disparu depuis le 12 juillet à Tébourba

La famille d’Abdelkader Ferchichi a lancé un appel à témoins pour retrouver cet adolescent de 16 ans portant un handicap et qui est porté disparu depuis le 12 juillet 2022, au quartier Errimel à Tébourba (gouvernorat de la Manouba).

Safouane Ferchichi, le frère de l’adolescent disparu, a précisé dans une déclaration ce samedi 16 juillet 2022 à Kapitalis, que des recherches sont menées depuis mardi dernier, mais sans résultats, ajoutant que la police a été informée de cette inquiétante disparition.

«Abdelkader doit prendre des médicaments tous les jours. Il est dépendant et en plus il ne sait pas s’exprimer et il est incapable de décliner son identité ou de pouvoir communiquer son adresse», explique encore le grand frère, en précisant qu’Abdelkader portait, le jour de sa disparition, un t-shirt rouge, un pantacourt noir et des sandales.

Toute personne ayant des informations pouvant être utiles pour retrouver Abdelkader, dit Gaddour, est priée de contacter la famille au 25.655.602 ou d’alerter la police.

Y. N.