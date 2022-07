Tunisie : Le Salon du Chocolat et de la pâtisserie annonce son retour

La 4e édition du Salon du Chocolat et de la Pâtisserie aura lieu au mois de novembre 2022 au siège de l’UTICA.

Riche du succès de ses trois premières éditions (2018, 2019 et 2021), le Salon du Chocolat et de la pâtisserie renouvelle son rendez-vous avec les amateurs des saveurs chocolatées en leur proposant une visite festive et gourmande pour rencontrer plusieurs exposants au siège de l’Utica qui accueille l’événement pour la quatrième édition consécutive qui aura lieu les 24, 25 et 26 novembre prochain.

Comme à chaque édition, le programme comprendra de la vente, de la dégustation, des animations et des découvertes gustatives. En plus des pâtissiers et chocolatiers, le salon accueille souvent également des boulangers, des artisans, des glaciers, des écoles et centres de formation de pâtisserie, ainsi que des fournisseurs d’équipements pour boulangerie et pâtisserie.

F.B