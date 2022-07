L’Union internationale des magistrats inquiète de la situation en Tunisie, selon Anas Hamadi

Si on en croit le président de l’Association des magistrats tunisiens (AMT), Anas Hamadi, le président d’honneur de l’Union internationale des magistrats (UIM), Christophe Regnard, qui était en visite officielle en Tunisie, est très inquiet de la situation du secteur dans le pays.

«Regnard a rencontré les membres de l’AMT ainsi que des juges révoqués et des représentants de la société civile. Toutefois, il n’a pas réussi à rencontrer le président de la république, la cheffe du gouvernement et la ministre de la Justice bien que le ministère des Affaires étrangères fût au courant de cette visite. Il a félicité le comportement exemplaire des juges et a été impressionné par l’attitude des magistrats révoqués», a déclaré Anas Hamadi.

Hamadi a ajouté que le rapporteur spécial pour l’indépendance de la magistrature à l’ONU est très inquiet de la situation en Tunisie, et qu’il a déposé une demande depuis le mois d’avril en vue d’effectuer une visite officielle en Tunisie sans recevoir la moindre réponse.

C. B. Y.