Le ministre de l’Emploi revient en images sur le premier forum D-CLIC Pro, tenu les 19 et 20 juillet à Tunis

Nasreddine Nsibi ministre de l’Emploi et de la formation professionnelle et porte-parole du gouvernement à la présidence du gouvernement s’est félicité de la réussite du premier forum D-CLIC Pro, tenu les 19 et 20 juillet 2022 à la Cité de la Culture de Tunis.

Ce forum est organisé par l’Organisation internationale de la Francophonie en collaboration avec WeCode Land, Netinfo et Tunis International Center for Digital Cultural Economy, rappelle Nasreddine Nsibi.

«Un événement qui s’inscrit dans le cadre du Projet D-CLIC conçu par l’OIF pour la formation des jeunes aux métiers du numérique et réunira près de 400 participants», a-t-il notamment écrit, en ajoutant : «Les entreprises et start-up étaient présentes pour découvrir les profils formés et proposer des opportunités de stages et d’embauches».

Et de conclure : «Au niveau du ministère de l’Emploi nous avons ouvert six centres de formation professionnelle pour contribuer à la réussite de ce programme, Bravo aux jeunes 🇹🇳»