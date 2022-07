Jeux Marbou7a et Saga Quiz : Tunisie Télécom dépasse la barre des 2 millions de participants

Dans une ambiance conviviale et festive, l’opérateur de télécommunications national, Tunisie Telecom, a organisé, ce jeudi 21 juillet 2022, une cérémonie de remise des prix aux gagnants des jeux «Marbou7a» et «Saga Quiz», aux Berges du Lac; à Tunis. Plusieurs milliers de dinars, ainsi que de belles voitures ont été distribués aux gagnants.

Par Cherif Ben Younès

Présent à la cérémonie, le responsable jeux et quizz chez Tunisie Telecom, Ramzi Ayadi, a affirmé, dans une déclaration accordée à Kapitalis, que comme d’habitude, l’objectif de Tunisie Télécom est de rendre les Tunisiens en général et les clients de l’opérateur, en particulier, heureux.

420.000 dinars de gains grâce aux jeux «Marbou7a» et «Saga Quiz»

Au total, des prix de 420.000 dinars, pour les deux jeux, «Marbou7a» et «Saga Quiz», ont été distribués à 36 gagnants aujourd’hui, a-t-il indiqué, précisant qu’il y a eu des cadeaux hebdomadaires (à des jeux sans frais de participation), ainsi que des cadeaux mensuels.

En ce qui concerne les cadeaux hebdomadaires, 13 personnes ont gagné, chacun, un chèque de 1.000 dinars et 13 autres ont gagné des chèques de 2.000 dinars.

Pour ce qui est des cadeaux mensuels, 3 chèques de 20.000 dinars et 3 autres de 40.000 dinars ont été gagnés, en plus de 3 voitures Fiat Panda Cross d’une valeur de 48.500 dinars chacune et d’une voiture Kia Rio d’une valeur de 50.000 dinars.

Des jeux variés pour satisfaire tout le monde

«Ce n’est pas pour des raisons de marketing que je vais dire cela, mais Tunisie Télécom est devenu, aujourd’hui, une référence dans le monde des jeux-concours sur le plan national, voire même sur le plan arabe. En effet, le nombre total des participants aux jeux de l’opérateur dépasse, pour la première fois, aujourd’hui, la barre des deux millions», s’est réjoui le responsable.

«Il s’agit d’un chiffre record qui montre le succès hors norme des jeux organisés par Tunisie Télécom. Des jeux qui concernent toutes les catégories sociales et auxquels participent des gens des 4 coins du pays», a-t-il poursuivi.

M. Ayadi a, par ailleurs, mis l’accent sur la diversité des jeux proposés par Tunisie télécom, lesquels sont disponibles sur plusieurs plateformes et concernent plusieurs sujets et domaines, à l’instar de l’art, du sport et de l’histoire. «Ainsi, tout le monde trouvera son compte dans nos jeux», a-t-il ajouté.

Ramzi Ayadi a, dans le même contexte, assuré que Tunisie Télécom essaye de valoriser le patrimoine culturel et historique tunisien, à travers les jeux qu’il organise, notamment en mettant la lumière sur les principales phases de l’histoire par lesquelles le pays est passé, ainsi que les personnalités ayant contribué à bâtir cette nation, quels qu’en soient leurs domaines (la politique, la médecine, l’art, etc.).

«Actuellement, avons plus de 15 jeux en cours, avec plus de 800 gagnants et une valeur totale de prix dépassant les 1.800 millions de dinars», s’est-il encore félicité.

Tunisie Télécom promet de nouvelles surprises dans l’avenir

Finalement, il a assuré que dans les prochains jours, Tunisie télécom annoncera de nouvelles surprises et de nouveaux jeux, promettant aux participants de continuer à les améliorer et à conserver l’aspect national qui les caractérise.

«Marbou7a» est un jeu SMS disponible en deux versions : arabe et française. Il est destiné à toute la clientèle mobile de Tunisie Télécom : prépayés, post-payés, Taraji mobile, CSS mobile, ESS mobile, Jawhara mobile, hybrides et Elissa.

Le jeu comprend Trois niveaux :

1- Le niveau quiz free :

Pour s’inscrire à ce niveau gratuit, il suffit de composer le code USSD *800*1# ou d’envoyer «1» au numéro court 85 800 (SMS gratuit), et ainsi recevoir un pack de 5 questions par jour et un accès gratuit au portail marbou7a-grat.tn, pour tenter d’accumuler des points supplémentaires.

A partir du 2ème jour et pour recevoir le pack gratuit, il faut envoyer « FREE » ou tout autre mot-clé au 85800.

2–Niveau Club CAR :

Pour augmenter les chances d’être tiré au sort pour le lot des récompenses hebdomadaires et tenter de gagner une Kia Picanto par mois, il faut composer le code USSD *800*4# ou envoyer un SMS contenant le mot clé « CAR », « AUTO » ou « سيارة » au « 85800 » (SMS gratuit), et en retour, on reçoit :

Trois jours d’essai gratuit,

Un pack de 3 questions par jour,

Un accès gratuit au portail de jeux : marbou7a.tn pour tenter d’accumuler des points supplémentaires.

3–Niveau Club CASH:

Pour s’inscrire à ce niveau de jeu et tenter de remporter 40 000 TND chaque mois, il suffit de composer *800*5# ou d’envoyer «CASH» ou « كاش » au numéro court 85859 (SMS GRATUIT) et ainsi recevoir :