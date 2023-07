Marbou7a & Saga Quiz : les gagnants des jeux-concours de Tunisie Telecom

C’est au showroom Suzuki de Tunis du côté du souk Moncef Bey que Tunisie Telecom a organisé, mardi 11 juillet 2023, la cérémonie de remise des prix et des cadeaux aux gagnants des grands jeux «Marbou7a & Saga Quiz».

Par Zohra Abid

Ces deux jeux, lancés en parallèle il y a quelques années, continuent à intéresser les clients de l’opérateur public de télécommunications.

«Tunisie Telecom compte à son actif à ce jour pas moins de 20 jeux-concours», a indiqué Ramzi Ayadi, représentant de la direction centrale pour les affaires commerciales et marketing, ajoutant que «Marbou7a & Saga Quiz vont se poursuivre car ils sont très prisés par les clients.» Les questions de culture générale posées aux joueurs sont appréciées et les retombées, pas seulement financières, pour les gagnants sont bonnes. «Inchallah, on continuera à contribuer au bonheur de nos clients et inchallah toujours marbou7a», ajoute Ayadi avec son habituel sourire tout en remettant les prix aux gagnants.

Les heureux gagnants de la saison

Les prix et les cadeaux distribués lors de la cérémonie se présentent comme suit : 3 voitures de la marque Suzuki d’une valeur unitaire de 52 000 dinars, 3 chèques de 40 000 dinars chacun et 3 autres chèques de 20 000 dinars, qui s’ajoutent aux prix gagnés chaque semaine et remis directement aux gagnants par le service de marketing.

Au total, les deux jeux-concours ont fait gagner 35 personnes. Parmi les heureux gagnants qui ont dû montrer leur pièce d’identité à l’huissier de justice avant de recevoir leur prix ou cadeau,

Habiba Mansouri, professeur d’histoire et de géographie à la retraite fait partie des gagnants. «Il m’est arrivé de répondre souvent correctement aux questions du jeu proposé par TT mais pas d’une manière assidue», nous a-t-elle confié, comme si elle voulait nous dire qu’elle a vraiment eu de la chance. «Ma surprise fût grande lorsqu’on m’a appelée au téléphone à deux reprises, une fois par l’huissier de justice et une autre fois par une responsable de TT, pour me demander le numéro de ma pièce d’identité», a-t-elle ajouté. A ses côtés, son fils. Lui aussi avait le grand sourire. Car, il sait pertinemment qu’il sera très souvent au volant de la voiture gagnée et il ne cache pas son émotion. Il était si heureux. Et il a une pensée pour son père qu’il admire. «Mon père que Dieu le préserve était un haut cadre dans le gouvernement de Bourguiba. Aujourd’hui, il aime écrire sur l’histoire de son pays. D’ailleurs, il a récemment écrit un livre sur feu Ahmed Ben Salah, le ministre et le syndicaliste», nous a-t-il confié avec un brin de fierté.

Inchallah Marbou7a pour Ons Jabeur

Un autre gagnant était lui aussi fier de gagner un chèque de 40 000 dinars. Mais lui a déjà fait son programme. «Une partie de cette manne qui m’est tombée du ciel, et après avoir payé le fisc, sera réservée pour l’achat de nouveaux meubles et le reste sera pour se distraire avec ma famille pendant l’été et acheter des vêtements à mes enfants pendant la période des soldes qui ne va pas tarder», nous a-t-il dit. Plusieurs de ses amis sont en train de fouiner, eux aussi, dans la page Facebook de Tunisie Telecom pour participer aux nouveaux jeux-concours proposés, nous confie-t-il aussi, comme pour expliquer que sa réussite fait des émules dans son entourage. Et puis, il y a toujours quelque chose à gagner, y compris des billets pour des concerts programmés dans le cadre du Festival international de musique symphonique d’El Jem, et des cadeaux surprises pour les meilleurs commentaires réservés à Ons Jabeur, dont le sponsor officiel, rappelons-le, n’est autre que Tunisie Telecom. «Inchallah marbou7a pour le quart de final du tournoi de Wimbledon, ce mercredi 12 juillet», a-t-il lancé.