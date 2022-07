Le stress hydrique de la Tunisie expliqué au président Saïed  

Le président de la république Kaïs Saïed, qui ne cesse de sermonner le ministre de l’Agriculture à cause des coupures d’eau fréquentes dans certaines régions tunisiennes, devrait faire l’effort d’admettre la réalité de la rareté des ressources hydrauliques en Tunisie, qui est classé dans la catégorie des pays au monde souffrant de stress hydrique.

Les chiffres souvent publiés et prouvant ces difficultés structurelles, et qui sont d’ailleurs souvent évoqués par les médias, devraient être portés à la connaissance du chef de l’Etat pour qu’il cesse de dire des énormités sur le sujet, énormités qui dénotent plus son ignorance de la situation dans le pays que l’existence de supposés complots contre sa personne que constitueraient, à ses yeux, ces coupures d’eau.

Voilà les faits : au 30 juin 2022, les réserves d’eau de la Tunisie au niveau des barrages ont diminué à 953 millions de mètres cubes, ce qui constituait un taux de remplissage de 41,2% à un moment où la plupart des régions vivent dans un état de sécheresse en pleine canicule estivale.

L’Observatoire national de l’agriculture (Onagri) a indiqué dans son bulletin de juin 2022 que les précipitations enregistrées entre le 21 septembre 2021 et le 22 juillet 2022, se sont élevées à environ 131,8 mm, soit 59% par rapport à la moyenne de la même période de la saison précédente.

Le sud-est arrive en tête de liste des régions les plus déficitaires en termes de précipitations avec un taux de 79,2%, suivi de la région du sud-ouest avec 56,9%, le centre-est de 47,1% et le centre-ouest de 38%, alors que ce déficit atteint 21,6% dans le nord-est et 14,6 % dans le nord-ouest.

Les recettes totales des barrages, au 17 juillet 2022, s’élevaient à environ un 1,090 milliard de mètres cubes, ce qui représentait une baisse d’environ 754 millions de mètres cubes par rapport aux débits enregistrés au cours de la même période estimés à 1,845 un milliard de mètres cubes, contre une augmentation d’environ 305 millions de mètres cubes par rapport au 17 juillet 2021.

I. B.