Tunisie : les produits de la pêche réalisent un excédent commercial de 109,8 MDT

La balance du commerce extérieur des produits de pêche, jusqu’à fin mai 2022, a dégagé un excédent de 109,8 millions de dinars tunisiens (MDT), contre 76,9 MDT durant la même période en 2021, soit une augmentation de 43,5%.

L’Observatoire national de l’agriculture (Onagri) a indiqué, dans son bulletin du mois de juillet 2022, que la Tunisie avait exporté, à fin mai 2020, environ 12 900 tonnes de produits de pêche, d’une valeur de 259,5 MDT, contre 9 200 tonnes, d’une valeur de 184 MDT, à la même période de l’année dernière.

Les quantités exportées ont enregistré une augmentation de 40,2%, tandis que la valeur des recettes d’exportation de ces produits a augmenté de 41%.

A noter que les prix à l’exportation sont restés stables au niveau de 20 dinars le kilogramme par rapport à la même période en 2021.

La Tunisie exporte des poissons, des crustacés et des poissons en conserve vers les marchés européens qui représentent 41,4% des quantités exportées et 61,4% des revenus, suivi des marchés africains qui attirent 32,1% des quantités et fournit 18,2% des revenus.

D’autre part, à fin mai 2022, la Tunisie a importé environ 26.000 tonnes de produits de la pêche, d’une valeur de 149,7 MDT, contre 20 900 tonnes, d’une valeur de 107,5 MDT, durant la même période en 2021.

I. B.