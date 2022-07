La Tunisie lance un programme de promotion de la filière céréalière

Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Mahmoud Elyes Hamza, annonce la mise en œuvre d’un programme national de promotion de la filière céréalière pour atteindre l’autosuffisance en blé dur, dès la saison actuelle des grandes cultures.

Le ministère a élaboré, en mai dernier, un programme national de promotion de la filière céréalière pour atteindre l’autosuffisance en blé dur à travers la collecte de 12 millions de quintaux, équivalent aux besoins de la Tunisie en ce produit. Ce programme vise également à renforcer la production de blé tendre.

Au cours d’une journée d’information tenue jeudi 21 juillet 2022, à Tunis, sur ce programme, le ministre a rappelé que plusieurs mesures ont été prises pour développer ce secteur, dont la hausse des prix aux producteurs des céréales (hausse de 50% par rapport à la saison dernière), selon un communiqué du ministère publié vendredi.

Parmi les mesures prises figurent l’augmentation de la superficie dédiée à la culture du blé dur à 800 000 hectares, l’utilisation de 450 000 quintaux de semences sélectionnées contre 370 000 quintaux lors de la dernière campagne, le renforcement de la capacité du laboratoire d’analyse des semences, la fourniture d’engrais chimiques à raison de 250 000 tonnes de nitrate d’ammonium, 150 000 tonnes de DAP (Di-Ammonic Phosphate) et 30 000 tonnes de phosphates.

Le ministère de l’Agriculture s’emploie également à constituer des réserves de 50 000 tonnes d’ammonitrate et 20 000 tonnes de DAP et à intensifier la vulgarisation et l’accompagnement des producteurs.

La récolte de la campagne 2021-2022 est estimée à 18 millions de quintaux dont 11,35 millions de quintaux de blé dur, 1,17 million de quintaux de blé tendre et 5,2 millions de quintaux d’orge.

Le ministre a souligné que la production nationale de blé dur est proche de la consommation du pays de ce produit, ce qui n’est pas le cas du blé tendre qui continuera à être importé pour couvrir les besoins annuels d’environ 12 millions de quintaux.

D’après Tap.