Tunisie : Mongi Rahoui affirme être visé par de sérieuses menaces terroristes

Le dirigeant de gauche, constituant et ancien député, Mongi Rahoui, a annoncé dans la soirée de ce samedi 23 juillet 2022, être visé par de sérieuses menaces terroristes.

Dans un message posté sur sa page Facebook, Mongi Rahoui a présenté des excuses à «ses amis et camarades pour son incapacité à remplir ses obligations envers eux, ni même à pouvoir communiquer», en expliquant cela par de sérieuses menaces terroristes, tout en affirmant en avoir été alerté par la brigade antiterroriste.

On notera que Mongi Rahoui, fervent opposant à l’obscurantisme, à l’extrémisme religieux et à l’islam politique notamment au parti islamiste Ennahdha et son chef Rached Kheriji Ghannouchi, a fait l’objet de menaces de mort à de nombreuses reprises, depuis 2013, et qu’une garde rapprochée lui a souvent été accordée afin d’assurer sa sécurité.

Sur un autre plan, le dirigeant et militant de gauche, a évoqué, dans son post publié sur Facebook, la situation politique actuelle , en affirmant que la Tunisie finira par triompher : «le 25 juillet, premier anniversaire de la chute du règne de la Confrérie et de leurs alliés… à dix heures du soir, avec nos drapeaux en scandant l’hymne national nous nous exprimerons à ce propos».

Rappelons d’ailleurs que le dirigeant de gauche avait appuyé et participé, le 25 juillet dernier, aux manifestations contre le système politique et contre le parlement, en appelant à sa dissolution, avant d’exprimer son soutien aux mesures décidées par le président de la république, estimant que celles-ci «représentent une opportunité pour poursuivre la révolution inachevée et atteindre ses objectifs». Il avait également participé, en juin dernier, à la commission consultative.

Y. N.