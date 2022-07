Le film tunisien « Ghodwa » de Dhafer El Abidine fait partie de la compétition officielle du Festival international du Film d’Amman. L’acteur et réalisateur tunisien a présenté son film en première jordanienne face à un public conquis.

La 3e édition du Festival international du Film d’Amman a démarré le 20 juillet et se poursuivra jusqu’à ce mardi. Quatre films tunisiens figurent dans la compétition officielle du festival, il s’agit de « Streams » de Mehdi Hmili, « My Mohamed is different » d’Ines Marzouk, « Une seconde vie » d’Anis Lassoued et de « Ghodwa » de Dhafer El Abidine.

Ce dernier a été présenté au public hier soir en présence de la star Dhafer El Abidine qui joue le rôle principal et qui marque avec ce film sa première expérience de réalisation, épaulé par la productrice tunisienne Dora Bouchoucha.

« Ghodwa » a été sélectionné et primé dans de nombreux festival internationaux comme le Festival international du Film du Caire où il avait remporté le prix de la critique Fipresci. Le film réunit dans son casting Dhafer El Abidine, Najla Ben Abdallah, Ghanem Zrelli, Rabeb Sraïri …

F.B