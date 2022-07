Chebbi pour un dialogue national, excluant Saïed, en vue de former un «gouvernement de sauvetage»

Lors d’une conférence de presse organisée ce mardi 26 juillet 2022 par le Front de salut national, Ahmed Néjib Chebbi, a affirmé que seule la constitution de 2014 est légitime et a appelé à un dialogue national, excluant le président Saïed, en vue de former un gouvernement de sauvetage qui sera notamment chargé de préparer des élections présidentielles et législatives anticipées.

Estimant que «les résultats du référendum démontrent l’échec du président de la république», Nejib Chebbi (qui a initié le FSN soutenu notamment par le parti islamiste Ennahdha, Qalb Tounes ou encore le collectif «Citoyens contre le coup d’Etat» dirigé par Jawher Ben Mbarek) a aussi affirmé que les résultats avancés par l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) ne reflétaient pas la réalité, allant même jusqu’à évoquer une «falsification et une manipulation des chiffres», tout en mettant en doute «l’impartialité et l’intégrité de l’instance électorale».

«En boycottant le référendum le peuple a refusé de participer à la mascarade orchestrée par Kaïs Saïed, qui a confisqué le pouvoir depuis une année, et qui a cherché, en vain, une légalité à une constitution despotique consacrant le pouvoir personnel absolu», a encore lancé Nejib Chebbi, en indiquant que suite à cet échec, «seule la constitution de 2014 est légitime et représente la volonté du peuple en garantissant la séparation des pouvoirs, en préservant les droits et les libertés, ainsi que l’indépendance des instances constitutionnelles».

Chebbi a de ce fait appelé les forces nationales et civiles à s’unir et à s’inscrire dans une démarche pour «la formation d’un comité préparatoire pour l’organisation d’un congrès et d’un dialogue national afin de s’accorder sur les réformes politiques et économiques et en vue de former un gouvernement de sauvetage qui sera notamment chargé d’organiser des élections présidentielles et législatives anticipées ».

Rappelons que selon les sondages à la sortie des urnes réalisés par Sigma Conseil, 92,3% des électeurs ont voté «oui» pour le projet de la nouvelle constitution soumis au référendum, hier, contre 7,7% qui ont voté contre ce nouveau texte, sachant que le taux de participation est de 27,54%, selon les premiers résultats de l’Isie.

Y. N.