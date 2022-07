La chanteuse française Zaz au public tunisien : « Hâte de vous retrouver ! »

La chanteuse française Zaz sera ce soir, mardi 26 juillet, en concert au Festival international de Carthage. « Je suis hyper heureuse d’être invitée. Hâte de vous retrouver ! », a-t-elle écrit sur son compte Instagram.

On l’a connue en 2010 grâce à sa chanson « Je veux » qui a vite connu un énorme succès au-delà de la France (plus de 46 millions de vues sur Youtube et chanson originale de l’année 2011 aux Victoires de la Musique), Zaz donnera ce soir son tout premier concert en Tunisie.

Ce concert soutenu par l’Institut Français de Tunisie (IFT) sera l’occasion de mieux découvrir l’univers atypique de cette chanteuse phare de la variété française qui enchaîne les succès depuis la sortie de son premier album « Zaz » sorti il y a 12 ans.

« On joue au Festival de Carthage en Tunisie. Je suis hyper heureuse d’être invitée. Hâte de vous y retrouver ! », a écrit l’artiste française sur les réseaux sociaux.

F.B