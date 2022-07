Référendum : Les Tunisiens ont voté contre Ennahdha pas pour le projet de constitution, selon Néji Jalloul

Neji Jalloul, président du parti de la « Coalition nationale », a commenté, ce mardi 26 juillet 2022, les estimations préliminaires des résultats du référendum, qui s’est tenu hier. Selon lui, les 92,7% de «oui» ne reflètent pas une vraie conviction du projet de constitution proposé par le président Kaïs Saïed.

Intervenu sur Shems FM, Néji Jalloul a estimé qu’hier, les gens ont surtout voté en faveur de Kaïs Saïed et non pour le projet de constitution, soulignant que ce vote avait aussi pour but de contrer le mouvement Ennahda, l’un des principaux opposants du chef de l’Etat.

«Le gouffre s’est creusé entre les Tunisiens après le référendum, et le peuple est sorti divisé», a poursuivi l’ancien ministre de l’Education, appelant à la nécessité d’arrêter l’incitation à la haine.

Il a, dans le même contexte, exprimé ses craintes d’une atteinte à la sécurité publique, mettant en garde contre une guerre civile en Tunisie.

C. B. Y.