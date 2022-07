Najla Bouden : Huit villes tunisiennes intègrent l’ACPP pour le droit à un environnement sain (Vidéo)

La cheffe de gouvernement Najla Bouden a appelé les villes tunisiennes et africaines à rejoindre la Plateforme africaine pour des villes propres (ACPP), programme soutenu par le ministère japonais de l’environnement et le Programme des Nations Unies, qui a pour objectif de favoriser le partage des connaissances et des meilleures pratiques en matière de création de villes propres, de promouvoir les investissements et une meilleure gestion des déchets en Afrique.

Najla Bouden a pris part, hier lundi, à la 3e session de l’Assemblée générale de la plateforme africaine pour des villes propres qui se déroule du 25 au 29 juillet courant, à Tunis, en préparation de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique TICAD 8, qui se tiendra également à Tunis, les 27 et 28 août prochain.

La Cheffe du gouvernement a prononcé, à l’occasion, une allocution (vidéo) à distance en exprimant sa fierté quant à l’intégration de 8 villes tunisiennes dans l’ACPP, citant Tunis, Sousse, La Marsa, Al Mourouj, Ennour, Beni Khaled, Djerba et Tabarka, tout en invitant d’autres villes tunisiennes et africaines à leur emboîter le pas.

«J’espère ainsi que cette manifestation servira de cadre de coopérations bilatérale, régionale et internationale afin de contribuer à renforcer les piliers des politiques respectueuses de l’environnement dans nos villes», a ajouté la cheffe du gouvernement, qui a appelé à coordonner davantage les efforts «en mettant un accent particulier sur la participation des jeunes et des femmes».

Elle a rappelé dans ce sens que la Tunisie a inscrit l’environnement parmi ses priorités, ajoutant que le gouvernement œuvrera à mettre en place les actions prévues dans le cadre de «la vision Tunisie 2035» .

«Nous sommes tous appelés à accorder une priorité absolue à l’écologie et à la question environnementale, dans la conception de nos villes d’une manière créative et innovante, qui permettra de garantir un cadre de vie propre et des services publics efficients et non polluants», a-t-elle notamment lancé, et d’ajouter : «Forte de cette conviction la Tunisie a adhéré aux directives et principes internationaux pour le développement durable en faisant de l’Environnement une priorité majeure, hissant le droit à un environnement sain au rang d’un droit constitutionnel».

Najla Bouden, qui a évoqué une responsabilité commune et partagée a appelé à la mobilisation de tous les États et de toutes les organisations régionales et internationales «pour lutter contre la dégradation de l’Environnement et garantir le droit à un environnement sain et les droits fondamentaux à la vie et à la santé pour les générations présentes et futures».

Y. N.