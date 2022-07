Tunisie-Incendies : Intervention de l’armée à Jebel Bargou

Le ministère de la Défense a annoncé, ce mercredi 27 juillet 2022, que l’armée de l’air a été appelée en renfort pour aider la protection civile et les unités de la Direction générale des forêts, à venir à bout des incendies qui se sont déclarés dans plusieurs régions, notamment à Jebel Bargou au gouvernorat de Siliana.

L’armée a effectué depuis hier et jusqu’à cet après-midi, une vingtaine d’interventions aériennes à Jebel Sidi Mansour (Zaghouan) et Jebel Sidi Mechergui à Sejnane, et les opérations se poursuivent à Jebel Bargou, à l’aide d’un hélicoptère et d’un avion C130

Dans son communiqué, le ministère de la Défense affirme qu’un deuxième hélicoptère a été dépêché sur les lieux, notant l’éloignement des points d’eau et la difficulté du terrain à Jebel Bargou, où la situation est dite difficile, sachant que les pompiers luttent contre les flammes depuis 4 jours.

Y. N.