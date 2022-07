Radès : Fin de cavale pour un détenu évadé, condamné à la perpétuité pour meurtre

En fuite depuis 2011, un détenu condamné à la perpétuité pour homicide volontaire vient d’être arrêté, ce jeudi 28 juillet 2022, à Radès au gouvernorat de Ben Arous (sud de Tunis).

C’est ce qu’indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) , en précisant que la police de Megrine a mené l’enquête et a piégé et arrêté le suspect, classé dangereux, et qui depuis sa fuite vivait avec une fausse identité.

La même source ajoute que l’évadé est également condamné dans une autre affaire à 10 ans de prison pour violences aggravées et tentative de meurtre.

Il a été placé en détention, en attendant la suite des procédures.

