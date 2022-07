Tunisie : Mawjoudin annonce le retour du Queer Film Festival

Le Queer Film Festival marquera son grand retour cette année. L’événement est organisé par l’association Mawjoudin qui lutte pour les droits des personnes LGBTQI+.

Après une absence de deux années à cause de la pandémie du Coronavirus (Covid-19), la troisième édition du Festival du Film Queer aura lieu cette année du 22 au 25 septembre.

Il s’agit du tout premier festival entièrement dédié à la cause LGBT en Tunisie, ayant été lancé en 2019 par l’association Mawjoudin qui mène plusieurs actions d’information et de sensibilisation sur les droits des minorités sexuelles. Mawjoudin qui mise beaucoup sur les expressions artistiques pour servir la cause LGBT, a récemment produit la dernière pièce de théâtre d’Essia Jaïbi « Flagranti ».

F.B