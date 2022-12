Mawjoudin : «Flagranti» nouveau spectacle d’Essia Jaïbi aux Journées Théâtrales de Carthage

L’organisation Mawjoudin (We Exist) pour l’égalité des droits des minorités sexuelles, notamment les LGBTQI+ en Tunisie, annonce que le nouveau spectacle qu’elle a lancé en coproduction avec L’Art Rue, «Flagranti» d’Essia Jaïbi sera présenté aux Journées Théâtrales de Carthage dans sa 23ème édition.

«Flagranti» interdit aux moins de 16 ans, sera présenté samedi 10 Décembre 2022 à 15h au Rio, précise Mawjoudin (4 dinars plein tarif / 2 dinars tarif étudiant)

«Tout a commencé le 22 janvier 2022…

4 jours qui n’ont certainement pas changé le monde, mais qui ont bouleversé le destin de Adam, Malek, Bakhta, Ahmed, Salma et Rayen.

Nos six personnages se retrouvent embarqué.es dans une histoire de fous !

4 jours qui voient leur amitié mise à l’épreuve, leurs amours malmenées, leur citoyenneté bafouée…

4 jours pour redescendre sur terre, atterrir sans parachute et se fracasser sur le sol de la réalité d’une société à visages multiples…»

Mise en scène, Scénario et Dramaturgie: Essia Jaïbi

Interprétation: Fatma Ben Saidane, Hamadi Bejaoui, Oussama Chikhaoui, Oumaima Mtimet, Mohamed Ouerghi, Aymen Zouaoui

Voix off: Essia Jaïbi, Haythem El Mekki

Assistanat Mise en Scène: Salma Kossemtini, Shiraz Mahdhi

Texte: Ecriture collective

Conception Lumière: Bastien Lagier

Scénographie et Décor: Aya Rebai

Vidéo et Animation: Rima Khraief

Musique et Univers Sonore: Deena Abdelwahed

Costumes: Omar Njeh, Ghassen Douissa

Maquillage: Ghassen Douissa

Son: Karim Hatira

Illustration et Graphisme: Boshra Jallali

Photographie: Bashir Tayachi

Carnet de Bord: Haithem Haouel

Making off: Othello Jelifi

Logistique: Khalil Jegham

Attachée de Presse: Nidhal Chemengui

Directeur de Production: Karam Aouini

Chargées de Production: Soly, Nour El Hayet Ben Abdallah, Ameni Saoud

Production: Mawjoudin We Exist en coproduction avec L’Art Rue –

Partenaires / Partners:

Hirschfeld-Eddy-Stiftung

LGBT+ Danmark

Heinrich-Böll-Stiftung

Tunisie Tunis Kamel Lazaar Foundation Queer Maghreb coalition –

Communiqué