Adel Mohsen Chaabane, nouveau président du CCM

Réuni, jeudi 28 juillet 2022, le Conseil des Chambres Mixtes (CMM) a procédé à l’élection de Adel Mohsen Chaabane, président de la Chambre tuniso-espagnole de commerce et d’industrie (CTECI) en tant que nouveau président, pour un mandat d’un an.

M. Chaabane vient succéder à Donia Hedda Ellouze, présidente de la Chambre tuniso-portugaise de commerce et d’industrie. Associé fondateur de Mazars Tunisie, il a une longue expérience professionnelle dans l’audit contractuel et le commissariat aux comptes, et il a une grande connaissance en matière d’accompagnement des investisseurs étrangers dans leur implantation en Tunisie. M. Chaabane est également expert judiciaire membre de l’Ordre des experts comptables de Tunisie.

I. B.