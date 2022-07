L’UGTT réitère son refus de toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures de la Tunisie

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a exprimé, ce samedi 30 juillet 2022, son refus et «son rejet absolu» de toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures de la Tunisie, tout en condamnant fermement «les déclarations répétées des responsables étrangers sur la situation politique du pays».

Dans son communiqué, l’UGTT a évoqué les déclaration du secrétaire d’État des États-unis ainsi que celles de l’ambassadeur, estimant que «cette ingérence ne se limite plus à des déclarations mais s’apparente à des pressions», tout en dénonçant le recours de certaines forces politiques tunisiennes, notamment celles de l’actuelle opposition, «de demander l’aide de pays étrangers sous prétexte de rétablir le pouvoir et revenir à une époque où régnait l’injustice et la corruption et où le terrorisme se propageait, situation à laquelle s’ajoutent les crises économiques et sociales…».

La centrale syndicale estime également que les politiques adoptées par les gouvernements qui se sont succédé au pouvoir, ont permis aux forces étrangères de s’immiscer dans les affaires internes du pays notamment par «les politiques d’endettement excessif et la soumission aux instructions des bailleurs de fonds comme c’est le cas au cours de ces derniers jours avec le Fonds monétaire international», ajoute encore le communiqué.

Y. N.