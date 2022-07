Tunisie : Al-Massar déplore le décès du militant Moez Karoui

Le parti Al-Massar a déploré aujourd’hui, samedi 30 juillet 2022, le décès du militant et membre de son conseil central Moez Karoui, qui a consacré sa vie à défendre les principes de la démocratie, les droits et les libertés.

«Le regretté a milité dans les rangs du Mouvement Al-Tajdid puis à Al-Massar dont il a récemment présidé le comité de préparation de sa dernière conférence, et dont il a été élu membre du conseil central», rappelle le parti dans un communiqué, en affirmant que Moez Karoui était «un homme de principe engagé pleinement pour les droits et les libertés et qui a combattu, avec fidélité, pour le progrès et la justice sociale jusqu’à son dernier souffle».

De nombreux militants ont également exprimé leur douleur suite au décès de Moez Karoui, décrit comme «un homme intègre et altruiste, un camarade fidèle, un militant progressiste et un féministe assumé», tout en présentant leurs condoléances à ses amis, ses camarades, ses proches et à sa famille… Qu’il repose en paix.

Y. N.