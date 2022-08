Football : Quels espoirs pour la Tunisie au Mondial 2022 ?

En cette année 2022, l’événement sportif à ne pas manquer se déroulera entre novembre et décembre, avec la tenue de la Coupe du Monde Fifa Qatar 2022. Et bonne nouvelle, la Tunisie sera de la partie ! Et justement, quelles sont les chances de réussite des Aigles de Carthage dans ce Mondial qui ne ressemble à aucun autre ? On fait le point sur le sujet !

Un Mondial qui aurait pu être manqué

Au Qatar, en fin d’année, la Tunisie prendra part à ce qui constitue sa sixième phase finale de Coupe du Monde. Autant dire qu’il s’agit d’un petit exploit et d’un joli succès pour l’équipe de Jalel Kadri ! Pour se qualifier, la sélection tunisienne a su triompher face au Mali au printemps dernier, avec une victoire suivie d’un match nul. Qu’importe la manière, le pays tout entier était fier d’obtenir son billet pour le Mondial.

Problème, il y a quelques semaines, de grosses rumeurs ont circulé en faisant état de tensions entre le ministre des Sports de la Tunisie, Kamel Deguiche, et la Fédération tunisienne de football (FTF). De telles tensions, en fait, qu’on parlait d’une possible dissolution du bureau fédéral de la Fédération. Dans ce cas, la Fifa aurait potentiellement été amenée à exclure la Tunisie de toutes les compétitions officielles, comme cela s’est déjà produit pour le Kenya et le Zimbabwe récemment, interdits de participer à la phase de qualifications de la CAN 2023.

Heureusement, après quelques jours de stress, le ministre a pris la parole pour rassurer tout le monde et affirmer qu’aucune dissolution du bureau de la FTF n’est prévue. En clair, la Tunisie participera bel et bien au Mondial 2022. Ouf ! Maintenant le plus dur reste à faire.

Dans quelques mois, les stades seront pleins (Photo par Pexels, CC0).

Une possibilité de créer la surprise ?

Pour la sixième fois seulement de son histoire donc (alors que le Brésil a déjà gagné 5 fois le Mondial de son côté), la Tunisie s’invite dans la cour des grands et a tout à prouver. Mais cela ne veut pas dire que l’équipe vient faire de la figuration au Mondial. Comme dans toutes les grandes compétitions, dont les éditions précédentes du Mondial, les Jeux Olympiques, le Tour de France ou encore comme dans les plus grands événements de poker en ligne qui font vibrer les passionnés de cartes aux quatre coins du monde et qui réservent bien des surprises aux joueurs (la fameuse chance du débutant), tout le monde a sa chance à condition d’y croire et d’être bien préparé.

Les grands noms sont favoris, comme toujours, mais les coups de génie et les coups de maître sont tout à fait possibles. Et quand on connaît la place de la Tunisie sur la scène africaine, on se dit qu’un joli coup sur la scène mondiale est effectivement possible.

Après tout, la Tunisie a connu de beaux succès, plus ou moins récents. Certes, l’unique victoire des Aigles de Carthage à la CAN date de 2004, ce qui laisse à penser qu’il est plus que temps de remporter un nouveau titre, mais l’équipe tunisienne arrive régulièrement à se hisser dans le carré final de la compétition : elle a été deux fois finaliste, en 1965 et en 1996, une fois troisième et deux fois quatrième, dont pas plus tard qu’en 2019. Alors, on veut croire que, cette fois, la sélection ira au-delà de l’étape du premier tour au Mondial, étape qui lui a été fatale au cours de toutes ses participations précédentes.

La Tunisie devra se battre contre l’équipe de France (Photo par 0fjd125gk87, CC0).

Un groupe difficile

Mais qu’on se le dise, finir premier ou deuxième du Groupe D ne sera pas chose aisée. En effet, les joueurs tunisiens vont devoir se battre pour chaque point car leurs adversaires sont redoutables : les Bleus, champions du monde en lice, font notamment partie de ce groupe ! Et après un Euro décevant, les joueurs Français auront sûrement envie de montrer plus que jamais ce dont ils sont capables. De leur côté, les Danois, champions d’Europe en 1992 et qui ont récemment battu l’équipe de France, s’imposent aussi comme une menace réelle.

Heureusement, dans tout cela, l’Australie pourrait bien être un concurrent plus simple à évincer, à condition de ne pas le sous-estimer. En cas de qualification, il faudra ensuite se préparer à affronter d’autres géants comme le Portugal, l’Allemagne ou encore le Brésil et la Belgique.

Bref, vous l’aurez compris, rien n’est gagné d’avance pour la Tunisie à la Coupe du Monde 2022. Mais tout se jouera sur le terrain et tous les espoirs sont possibles !